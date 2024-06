VIDEO | Commemorazione di Silvio Berlusconi nell’aula del Senato

"È stato un uomo molto discusso, ha avuto tanti elogi e tanti amici, quanti ne ha avuti tra gli avversari"

Commemorazione di Silvio Berlusconi nell’aula del Senato ad un anno dalla scomparsa. Il ricordo è stato affidato al capogruppo di Fi, Maurizio Gasparri, cui poi sono seguiti gli interventi del presidente Ignazio La Russa ma anche del ministro degli Esteri, e segretario azzurro, Antonio Tajani. Al termine l’Aula ha tributato qualche attimo di silenzio e un applauso. Assenti gli esponenti del M5s.

Commemorazione Berlusconi, la Russa: “Aveva la capacità di realizzare i sogni”

“Che cosa ha fatto di unico Berlusconi? Credo – ha detto La Russa – che lui avesse non la capacità di sognare, perché quella ce l’hanno in tanti, ma di realizzare quei sogni. È stato un uomo molto discusso, ha avuto tanti elogi e tanti amici, quanti ne ha avuti tra gli avversari, ha combattuto la sua battaglia giudiziaria che è stata unica in Italia” ha aggiunto La Russa dicendo: Berlusconi ci manca”.

