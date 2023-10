Maurizio Gasparri su Borsellino: “Noi non gettiamo fango, diffondiamo verità”

Maurizio Gasparri è tornato sulla figura di Paolo Borsellino e ha criticato aspramente Scarpinato dei 5 Stelle

“Noi non gettiamo fango, diffondiamo verità. Abbiamo rilevato che l’avvocato Trizzino, udito dalla Commissione Antimafia, ha ricordato la parziale archiviazione dell’inchiesta mafia-appalti, condotta con grande coraggio da Paolo Borsellino, insieme ai carabinieri del Ros guidati da Mario Mori. Leggiamo una nota, evidentemente scritta da chi è stato protagonista di quelle vicende. E da questa nota troviamo ancora nuove motivazioni per la nostra battaglia di verità. Perché intanto c’è l’ammissione di una richiesta di archiviazione di parte di quella inchiesta per iniziativa di Scarpinato, Lo Forte ed altri”.

Le parole di Gasparri sull’archiviazione del caso

“E si cerca di giustificare quello che, da quanto emerge dalle audizioni, fu un grave errore, con la mancanza di notizie che sarebbero state in possesso della Procura di Catania. Quindi abbiamo una conferma di ciò che è avvenuto e che, evidentemente, rappresentò un grave vulnus per l’attività di Paolo Borsellino. Che peraltro dagli atti, presentati in audizione, non risulta fosse adeguatamente e tempestivamente informato di questa sorprendente decisione”. Lo dichiarano i parlamentari di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, e Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione Antimafia.

“Ringraziamo i colleghi del gruppo M5S per averci fornito ulteriori conferme. Come detto resta l’imbarazzo di assistere ad audizioni che coinvolgono direttamente colleghi membri e per i quali, come già emerso, c’è da valutare la compatibilità dell’appartenenza all’Antimafia per essersi occupato in altra veste di vicende che lo riguardano direttamente. La questione merita una riflessione” conclude.