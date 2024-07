VIDEO | Ferrata Bepi Zac: papà porta bimbo piccolo in braccio senza attrezzatura

Il filmato è stato girato da un escursionista in Val di Fassa e ha provocato diverse reazioni sui social network.

È diventato virale il video girato da un escursionista sulla ferrata Bepi Zac, sul Gruppo Monzoni, in Val di Fassa, Trentino, e pubblicato dal portale IlDolomiti.it.

Nelle immagini si vede una madre che accompagna la figlia minore sulla via ferrata, senza adeguata attrezzatura. Poco dopo, un papà con un bimbo piccolo in braccio, anche lui senza attrezzatura.

Le reazioni al video sulla ferrata Bepi Zac

Nel video non succede nulla, nessun incidente, ma le immagini hanno provocato molte reazioni sui social network. La leggerezza, per non dire incoscienza, dei due adulti nell’affrontare la montagna è evidente.

Fonte video: IlDolomiti.it

