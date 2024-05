VIDEO | Il lungo applauso della Camera per la cerimonia in onore di Matteotti

Il ricordo del deputato che denunciò i brogli elettorali che portarono alla maggioranza fascista

Al via alla Camera con un lungo applauso e con l’inno italiano, la cerimonia celebrativa di Giacomo Matteotti, a cento anni dal celebre discorso in cui il deputato socialista denunciò nell’aula di Montecitorio i brogli elettorali che avevano portato alla maggioranza fascista. Presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che al suo arrivo ha visitato la mostra allestita in Transatlantico dedicata a “Matteotti parlamentare”.

Cermonia Matteotti, le autorità presenti in Aula

In Aula presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e oltre 300 studenti delle scuole. Per il governo anche i ministri Abodi, Sangiuliano, Nordio, Ciriani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Presente anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, con diversi parlamentari Dem.

