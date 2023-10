VIDEO | Palermo, riapre la Città dei Ragazzi

Riapre la Città dei Ragazzi a Palermo: giornata di festa nel capoluogo siciliano alla presenza anche del sindaco Roberto Lagalla

La Città dei Ragazzi riapre le porte, viene restituita ai palermitani e – assicurano dal Comune – adesso “diventerà un luogo importante per la socialità, in particolare, per i bambini, i disabili, le scuole, i minori in comunità alloggio e le famiglie che versano in condizioni di disagio”. Alla vigilia della riapertura ai cittadini, questa mattina, è stato illustrato l’accordo di co-gestione della struttura tra il Comune di Palermo e la fondazione “Le Vie dei Tesori”. Erano presenti il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino e la presidente della fondazione Laura Anello.

La gestione condivisa consentirà da un lato il rilancio di quello che, dal 1997, è diventato un presidio educativo fortemente integrato nel territorio e un punto di riferimento per le scuole della città e di tutta la regione, dall’altro la diversificazione delle attività in base all’età e ai bisogni educativi dei bambini, con particolare attenzione per i soggetti più fragili.

Lagalla: “Riapertura Città dei Ragazzi momento di festa per tutta Palermo”

“La riapertura della Città dei Ragazzi – dice il sindaco Roberto Lagalla – rappresenta la rinascita per questo spazio storico e simbolico, ma anche un momento di festa per tutta Palermo. Dietro questa riapertura c’è stato un grande lavoro del Comune, sia di recupero e messa in sicurezza dell’area, sia di condivisione sui progetti per il futuro con le Vie dei Tesori. Proprio questa intesa è la dimostrazione pratica di un accordo pubblico-privato sul quale questa amministrazione scommette affinché questo spazio, che negli ultimi anni ha vissuto, al massimo, di qualche apertura sporadica e temporanea, resti aperto tutto l’anno, diventando un’attrazione attraverso le diverse attività che saranno proposte. Il mio ringraziamento va all’Assessorato alle Politiche sociali e alle Vie dei Tesori, e anche alle aziende municipalizzate coinvolte che saranno al lavoro per mantenere al meglio la Città dei Ragazzi”.