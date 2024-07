VIDEO | Quattro amici salvano la balena impigliata nelle reti: rischiano multa da 30mila dollari

La megattera era rimasta intrappolata nelle reti per gli squali.

Will Wensley e Brenton Owens hanno praticato il salvataggio una balena in difficoltà al largo di Marcoola Beach, nel Queensland meridionale, in Australia.

La dinamica del salvataggio della balena a Marcoola Beach

Owens ha raccontato di aver allertato le autorità, ma dopo che nessuno è arrivato dopo quasi un’ora, sono entrati in azione temendo che la balena stesse morendo. Wensley e Owens, insieme a due amici, si sono avvicinati all’animale con una barca e hanno tagliato la rete con un coltello. Nonostante le buone intenzioni dei quattro amici, le autorità hanno annunciato che le loro azioni sono illegali e rischiano una multa di oltre 30.000 dollari australiani.

