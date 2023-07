Sangiuliano fa una figuraccia al Premio Strega 2023 in qualità di giurato: il video

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha fatto una figuraccia durante la serata del Premio Strega trasmessa in diretta tv su Rai3 la sera del 6 luglio. Il ministro, ex direttore del Tg2, era uno dei giurati, quindi ha votato le opere. Avendo avuto questo onore dovrebbe aver letto le opere prima dell’esito dell’opera vincitrice, ma a quanto pare si è smentito come si evince dalle parole catturate in questo spezzone.

Al di là della gaffe di Sangiuliano, il Premio Strega del 2023 è stato assegnato alla scrittrice Ada D’Adamo per il libro “Come d’aria”.