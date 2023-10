VIDEO | Sparatoria al centro commerciale, 3 morti e gente in fuga a Bangkok

Sui social sono stati condivisi video sulle persone in fuga dal centro. L'aggressore è stato fermato, come riferiscono i media locali

E’ di almeno tre morti e due feriti il bilancio della sparatoria avvenuta questo pomeriggio nell’importante centro commerciale di lusso di Siam Paragon nel centro di Bangkok, in Thailandia. Lo riferisce l’emittente Thai Pbs. La polizia ha arrestato l’aggressore, che ha 14 anni, aggiunge l’emittente.

L’allarme

Sui social sono stati condivisi video sulle persone in fuga dal centro. L’aggressore è stato fermato, come riferiscono i media locali. Il primo ministro tailandese Srettha Thavisin ha confermato l’accaduto. Il centro commerciale è stato chiuso al pubblico, così come anche la vicina stazione della metropolitana Siam, riferiscono i media locali.

