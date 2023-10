VIDEO | Suora “placca” ambientalista durante protesta in cantiere

Un gruppo di suore ha difeso un cantiere dalle proteste di alcuni attivisti ambientalisti: il video del placcaggio è diventato virale

Suora contro attivista ambientale. No, non è il titolo di un film comico, bensì quanto realmente accaduto lo scorso 16 ottobre in Francia.

Le due “fazioni” si sono scontrate a Saint-Pierre-de-Colombier, nell’Ardèche, davanti al cantiere di un centro religioso cattolico gestito dalla comunità della Famiglia Missionaria di Notre-Dame.

I membri del gruppo ambientalista Les Amis de la Bourges si sono recati sul posto, superando le barriere di sicurezza per impedire il proseguimento dei lavori.

La suora interviene contro un attivista

Qui però hanno trovato un gruppo di suore presenti a difendere il sito, le quali hanno formato una catena umana per proteggere i lavoratori.

Così tra le due fazioni è praticamente scattata la rissa. Tra gli attimi di tensione è diventato virale un placcaggio di una delle religiose nei confronti di un attivista, ripreso dal Nicolas Ferro della emittente France 3.