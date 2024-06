VIDEO | Violenta tempesta disintegra stazione di benzina: le immagini shock

Una devastante tempesta ha distrutto una stazione di benzina: secondo i primi rilievi, i danni alla struttura sarebbero incalcolabili

Una devastante tempesta ha distrutto una stazione di benzina nell’Illinois, stato degli Stati Uniti d’America. Il maltempo ha causato il crollo della struttura: le immagini catturate da Joe Navickis documentano i danni subiti dalla stazione, situata in una zona colpita duramente dal maltempo.

Nessun ferito: danni incalcolabili

Per fortuna, non si segnalano feriti tra le persone presenti al momento dell’incidente. Tuttavia, la caduta della pensilina ha causato gravi danni alle pompe di benzina, rendendole inservibili. Le autorità locali stanno valutando l’entità dei danni e le possibili cause del crollo, mentre i residenti si interrogano sulla vulnerabilità delle infrastrutture in caso di eventi atmosferici estremi.

Video virale in poche ore sul web

Il video di Navickis, che ha rapidamente fatto il giro dei social media, mostra la forza distruttiva della tempesta e ha sollevato preoccupazioni riguardo alla preparazione delle strutture pubbliche e private ad affrontare simili emergenze.

