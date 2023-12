VIDEO | Toro corre sui binari della metro: ritardi fino a 45 minuti

Incredibile quanto accaduto all'interno di una stazione metropolitana: un toro, fuggito da un mattatoio, è apparso sui binari

Impazza sui social il video di un toro, probabilmente fuggito da un mattatoio, che passeggia sui binari della metro. È accaduto alla fermata Newark Penn Station nel New Jersey – Stati Uniti – intorno alle 11 locali. Le autorità hanno riferito che l’animale è stato avvistato per l’ultima volta in strada: si pensa si trovi attualmente in un parcheggio recintato. La compagnia di trasporto pubblico ha registrato ritardi fino a 45 minuti tra Newark Penn Station e New York.

