Viene morso da un ragno: studente trovato morto dopo 4 giorni

Un giovane studente universitario di 19 anni è stato trovato morto 4 giorni dopo essere stato morso da un ragno all'interno di un alloggio

Un giovane studente del Regno Unito, Harry Bolton, è morto per setticemia dopo che il morso di un ragno gli aveva lasciato una ferita aperta nella schiena.

Il 19enne è stato trovato privo di vita nel suo appartamento di Hull quattro giorni dopo aver denunciato di non sentirsi bene: i coinquilini avevano segnalato un’infestazione di ragni all’interno del loro alloggio condiviso per studenti, ma un’ispezione delle autorità competenti non aveva trovato nulla di insolito.

La ricostruzione

Harry Bolton, studente del secondo anno all’Università di Hull, avrebbe riferito ad un amico quattro giorni prima di sentirsi male dopo che un ragno lo aveva morso all’altezza della schiena.

In preda ai dolori, il giovane la notte del 3 ottobre si è recato all’Hull Royal Infirmary con febbre alta e una frequenza cardiaca veloce.

Gli esami del sangue hanno mostrato un’ infiammazione, ma i medici non hanno considerato grave il quadro clinico del ragazzo.

Bolton ha firmato per uscire dall’ospedale il pomeriggio seguente ed è stato visto per l’ultima volta dai suoi coinquilini il giorno successivo.

Trovato morto il 7 ottobre a causa del morso del ragno

Il 19enne è stato trovato morto il 7 ottobre dopo che il personale di sicurezza dell’edificio ha forzato l’ingresso nella sua stanza, visto che il giovane non aveva più risposto ai messaggi degli amici. I paramedici hanno notato una ferita delle dimensioni di una moneta da 1 sterlina sulla schiena.

I morsi di ragno lasciano piccoli segni di puntura sulla pelle: possono essere dolorosi, nonché causare arrossamento, gonfiore, sudorazione e vertigini. I morsi possono anche infettarsi o provocare una grave reazione allergica in rari casi.