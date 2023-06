Vigili aggrediti a calci e schiaffi: donna sbronza non vuole uscire dalla Fontana di Trevi

La scena è stata ripresa dai presenti e pubblicata dalla pagina social "Welcome to Favelas".

Una novella Anita Ekberg, un pò troppo violenta causa fumi dell’alcol, fa il bagno nella Fontana di Trevi, a Roma. E fin quì niente di nuovo o quasi sotto il cielo della Capitale. Se non fosse che, questa volta, i vigili che l’hanno invitata ad uscire sono stati aggrediti in malo modo. Prima uno schiaffo all’agente che l’aveva inseguita nell’acqua, poi, vistasi, accerchiata da più agenti della polizia municipale, la donna molla un calcione a una di loro facendola finire rovinosamente a terra. La scena è stata ripresa dai presenti e pubblicata dalla pagina social “Welcome to Favelas”.

Fermata a fatica

Dalle scene riprese nel video divenuto presto virale, si vede la donna, visibilmente alterata, accerchiata da quattro vigili della polizia municipale, che con le buone cercano di farla ragionare. Per tutta risposta, una vigilessa riceve un calcione. La poliziotta finisce a terra e viene rialzata da un collega, senza gravi conseguenze. Gli altri due invece, fermano la donna.