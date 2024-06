Catania, crack e cocaina in auto e addosso: arrestato pusher a Villaggio Sant’Agata

La droga era nascosta in un assetto estraibile sotto il sedile lato passeggero anteriore.

I Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un pusher catanese di 36 anni, sorpreso con cocaina e crack. L’arresto è avvenuto in seguito ad mirato controllo su strada in via Della Capinera, nel quartiere del Villaggio Sant’Agata.

I militari dell’Arma hanno predisposto un servizio su strada finalizzato ad “agganciare” il 36enne che era solito spostarsi velocemente a bordo della sua auto nelle vie del quartiere.

Villaggio Sant’Agata: l’arresto del pusher

Ponendo i suoi spostamenti sotto la lente d’ingrandimento gli operanti hanno trovato il momento più propizio per intervenire. Approfittando di una sosta dell’uomo, che si trova fuori dalla sua auto intento a consumare un gelato, lo hanno subito bloccato e controllato. Poco prima gli investigatori lo avevano visto entrare e uscire da un edificio dove, già in passato, avevano avuto modo di riscontrare un’attività di spaccio.

Il pusher di Villaggio Sant’Agata ha manifestato evidenti segnali di insofferenza all’attività di controllo, tanto da presentare tremore alle mani, difficoltà a parlare ed eccessiva sudorazione. Immediata, pertanto, la perquisizione sulla sua persona che ha rivelato il motivo di così tanta agitazione. In effetti il pusher aveva ben nascosto, all’interno degli indumenti intimi, un involucro con dentro crack per un peso totale di 4 grammi e un bilancino di precisione, perfettamente funzionante ed ancora intriso di sostanza polverosa di colore bianco.

I Carabinieri, certi che vi potesse essere altra droga nascosta, hanno approfondito le ricerche, effettuando una minuziosa perquisizione anche sull’auto dell’uomo, una Citroen C3. Hanno, così, trovato nascosto in un cassetto estraibile sotto il sedile lato passeggero anteriore, un altro involucro contenente cocaina per un peso di 13 grammi, nonché, una busta con altre 3 confezioni di crack per un peso totale di circa 39 grammi.

Droga e bilancino sono stati sequestrati mentre il pusher di Villaggio Sant’Agata è stato messo in sicurezza dai militari dell’Arma e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che nel convalidare l’arresto, ha stabilito per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.