La “Dea Bendata” torna in Sicilia, centrato “5” al SuperEnalotto a Catania: ecco dove

Ancora un colpo di “fortuna” al SuperEnalotto in Sicilia, in particolare a Catania, dove è stato centrato un “5” del valore di 40.567,89 euro.

La notizia è stata riportata da Agipronews.

La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso dell’8 novembre, infatti, un fortunato giocatore ha centrato un “5” del valore di 40.567,89 euro.

La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Vittorio Emanuele 492 a Catania. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 304,1 milioni di euro, record per il gioco.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM). In Sicilia, invece, il “6” manca da aprile 2018. In quell’anno furono vinti 130 milioni a Caltanissetta. Ciò nonostante, non si può dire che i giocatori siciliani non abbiano avuto fortuna ultimamente: uno dei “colpi grossi” più recenti è il “5” centrato a Ficarazzi (CT), che ha generato una vincita di oltre 18mila euro. Pochi giorni fa, inoltre, si sono registrate due importanti vincite al 10eLotto in Sicilia, rispettivamente nelle città di Adrano (CT) e a Realmonte (AG).

Immagine di repertorio