Violenza, 21enne denuncia stupro di gruppo dopo serata

Agli agenti la ragazza ha riferito di essere stata violentata da alcuni sconosciuti dopo essere uscita dal locale

A Milano, una ragazza sudamericana di 21 anni ha denunciato uno stupro di gruppo dopo aver trascorso una serata in un locale di Corso Como. La giovane è stata trovata all’alba dalla polizia in stato di shock nel mezzanino della metropolitana M3, in piazzale Maciachini. Ad allertare le volanti un addetto alla sicurezza dell’Atm, a cui la 21enne ha chiesto aiuto.

Partite le indagini

Agli agenti la ragazza ha riferito di essere stata violentata da alcuni sconosciuti dopo essere uscita dal locale. Successivamente si è ritrovata in piazzale Maciachini, senza rendersene conto. In corso le indagini della squadra mobile.

