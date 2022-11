Violenza contro le donne, totem in ospedale per sensibilizzare e raccogliere segnalazioni

L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro ha realizzato diverse iniziative in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, nell’ambito dell’(H)-Open Week promosso da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) e dal network “Bollini Rosa”.

Al fine di favorire l’emersione di eventuali situazioni di rischio, sono stati realizzati e posizionati nelle aree di maggiore frequentazione sei totem che sensibilizzano al tema e possono raccogliere segnalazioni: in ciascuno sono presenti delle buche nelle quali è possibile inserire un biglietto, che sarà poi preso in carico dai Servizi competenti con garanzia di anonimato. “Solo tu hai il potere di dire basta!” è il messaggio rivolto alle donne attraverso i totem, presenti in Pronto Soccorso Generale, Pronto Soccorso Ostetrico e Ginecologico, Oncologia Medica, nelle hall degli edifici F2, F3 e Q. L’iniziativa di sensibilizzazione integra l’impegno quotidiano dell’Azienda Ospedaliera nell’assistenza alle vittime di violenza, che sono accolte in Pronto Soccorso da personale appositamente formato e accompagnate attraverso lo specifico percorso protetto; questo è uno dei temi che saranno affrontati, peraltro, nel corso dell’evento formativo sulla violenza di genere in programma il prossimo 14 dicembre.

Ha richiamato, invece, la condizione delle donne iraniane il breve recital organizzato ieri nell’area esterna dell’Unità Operativa di Oncologia Medica: è stato rappresentato un taglio di capelli, simbolo delle proteste in Iran, in analogia con la caduta dei capelli delle pazienti in trattamento oncologico. L’Oncologia è molto attiva sul tema della lotta alla violenza di genere, con progetti di umanizzazione che hanno come obiettivo il benessere della donna anche attraverso il contrasto di disagi e malesseri.

È dedicato alla “Medicina di genere e Odontoiatria rosa”, infine, il corso che si terrà il prossimo mercoledì 30 novembre, con inizio alle ore 8.30, nell’aula convegni dell’edificio D (plesso Amministrazione), organizzato dall’Azienda Cannizzaro e dalla società scientifica nazionale Cenacolo Odontostomatologico (COIAIOG).