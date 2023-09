Violenza sulle donne, ok da Camera a nuove norme su Codice rosso

Codice rosso, 200 i voti a favore e nessun contrario. Sessantuno, invece, gli astenuti tra Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra.

Arriva il via libero definitivo dall’Aula della Camera al disegno di legge per l’avocazione delle indagini per i delitti di violenza domestica e di genere, già approvata dal Senato.

Sono stati 200 i voti a favore, nessun contrario. Sessantuno, invece, gli astenuti tra Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).

Codice rosso, cosa prevede la norma

La norma che è stata approvata in queste ore in Parlamento si inserisce nell’ambito del cosiddetto “Codice rosso”.

Viene prevista un’ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale alla Corte d’appello nel caso in cui il pubblico ministero non senta la persona offesa entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato.