Violenza sulle donne: 52enne infierisce su compagna per lite banale

Già con precedenti penali, l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Alla polizia ha mostrato escoriazioni e contusioni, raccontando di essere stata aggredita e minacciata addirittura con un coltello dal compagno. Non si ferma la scia di violenze sulle donne. A Scampia, domenica sera, gli agenti del commissariato locale sono intervenuti in viale della Resistenza per una lite familiare.

Precedenti penali

Recidivo l’uomo, un 52enne che in passato si era già reso protagonista di atti violenti all’interno delle mura domestiche. Rintracciato dalla polizia presso la propria abitazione, all’ingresso, a inchiodarlo, c’era il coltello con il quale attimi prima aveva minacciato la compagna. Tra l’altro, l’aggressore, alla vista degli agenti è andato in escandescenze minacciandoli, spintonandoli e tentando di lanciarsi nel vuoto prima di essere bloccato. Già con precedenti penali, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.