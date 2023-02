Vittoria, in commissariato con hashish e coltello: arrestato algerino

I poliziotti hanno sottoposto il cittadino algerino a perquisizione personale rinvenendo nelle tasche della felpa 22 stecche di hashish

Si è presentato in commissariato, in quanto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria, con in tasca 22 grammi di hashish e un coltello a serramanico. Un cittadino algerino è stato arrestato nella serata di domenica scorsa dagli agenti del commissariato di Vittoria. L’uomo, presentatosi come ogni giorno per adempiere alla misura cautelare dell’obbligo di firma (misura derivante da un precedente arresto per stupefacenti) destava immediatamente l’attenzione degli agenti a causa del forte odore di sostanza stupefacente proveniente dagli indumenti indossati e del manico di un coltello che fuoriusciva dalla tasca dei pantaloni dello stesso.

Il cittadino algerino sottoposto a perquisizione personale

I poliziotti hanno sottoposto il cittadino algerino a perquisizione personale rinvenendo nelle tasche della felpa, 22 stecche di hashish del peso di 22 grammi, già confezionate e pronte per la cessione a terzi assuntori. Il 27enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dopo le formalità di rito, portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.