Vittoria, ok a mozione per potenziare la biblioteca

Approvato in Consiglio l’atto di indirizzo presentato da Gioventù nazionale. L’obiettivo è apportare migliorie, come il ripristino della rete wireless, alla struttura comunale

VITTORIA (RG) – Il consiglio comunale di Vittoria ha approvato la mozione di indirizzo, formulata dal movimento giovanile Gioventù nazionale e presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e dal capogruppo Alfredo Vinciguerra, per potenziare i servizi offerti dalla biblioteca comunale.

“Siamo lieti di apprendere che la mozione di indirizzo presentata in consiglio comunale sia stata accolta con entusiasmo da parte dei consiglieri comunali – hanno dichiarato Riccardo Ronza e Gianvalerio Amato, rispettivamente presidente provinciale e presidente cittadino del movimento giovanile”.

Gioventù nazionale Vittoria, in questa mozione, ha chiesto al Comune di Vittoria di avviare una campagna di comunicazione mirata alla promozione della biblioteca, di estendere gli orari pomeridiani a tutti i giorni feriali e con orario continuato, di ripristinare la rete wireless, di potenziare i riscaldamenti, di provvedere a un potenziamento del servizio tramite l’acquisto di attrezzature tecnologiche all’avanguardia, di provvedere alla ricerca di nuovi locali, di mettere a disposizione la biblioteca per il progetto alternanza scuola-lavoro e, infine, di promuovere eventi culturali e itineranti di ogni genere, dando il giusto valore alla nostra biblioteca.

“A novembre dello scorso anno – ha sottolineato Ronza – insieme ai ragazzi di Gioventù Nazionale, ho segnalato una serie di mancanze e inefficienze relative alla biblioteca comunale, frutto di un sopralluogo effettuato in virtù delle segnalazioni pervenuteci da alcuni studenti che frequentano abitualmente la biblioteca. Nei mesi a seguire siamo tornati per valutare se ci fossero stati cambiamenti ma abbiamo constatato un totale immobilismo in questo senso. Da qui la nostra decisione di formulare una mozione di indirizzo e di presentarla in consiglio comunale tramite i nostri consiglieri di riferimento per potenziare quella che è una struttura importante per la vita culturale cittadina”.

La mozione, discussa durante l’ultima seduta del consiglio comunale, è stata accolta favorevolmente da tutti i consiglieri comunali presenti in aula.

“Questo è un dato che ci riempie di orgoglio – hanno concluso Amato e Ronza -. È giunto il momento di dare alla nostra biblioteca comunale il lustro che merita. Noi dal canto nostro continueremo a vigilare affinché l’impegno preso venga portato a termine”.