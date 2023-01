Vittoria, pedana di zucchine cade su operaio: 30enne trasferito in ospedale

L'operaio è stato soccorso dai colleghi del mercato ortofrutticolo e subito dopo trasferito in ospedale a causa delle lesioni riportate

Incidente sul lavoro a Vittoria, in provincia di Ragusa. Per cause ancora da accertare un operaio 30enne è rimasto ferito al mercato ortofrutticolo: una pedana carica di zucchine del peso di circa una tonnellata è caduto addosso all’uomo.

Soccorso dai colleghi e trasferito in ospedale

L’operaio è stato soccorso tempestivamente dai colleghi presenti sul posto e subito dopo trasferito in ospedale a causa delle lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente.