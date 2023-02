A Vittoria è polemica sugli accertamenti tributari

Il Presidente del Consiglio comunale, Fiore ha acceso i riflettori sulla questione: “Inviati ai cittadini avvisi errati o addirittura illegittimi”. Ma l’Amministrazione rassicura: “Saranno annullati”

VITTORIA (RG) – Polemiche a Vittoria per delle presunte cartelle di accertamento tributario non corrette.

La società concessionaria della riscossione dei tributi locali, a quanto sostengono il presidente del Consiglio comunale Concetta Fiore e i consiglieri Salvatore Artini e Giacomo Romano, “prima di emettere e notificare un singolo avviso nei confronti dei contribuenti ha l’obbligo di effettuare una verifica preventiva sulla certezza del credito tributario in assenza della quale non deve e non può emettere o notificare nessun atto ai cittadini. Invece loro sparano nel mucchio, notificano centinaia di avvisi, nella speranza di individuare qualche morosità reale”.

Secondo il presidente del Consiglio e i due consiglieri, gli accertamenti “in moltissimi casi risultano errati o addirittura illegittimi”.

Dal Comune fanno sapere che la direzione Tributi e Fiscalità dell’ente aveva già provveduto a notificare alla Publiservizi srl a dicembre scorso una nota in cui si sottolineava l’emissione di diversi avvisi di accertamento tributario del tutto errati, sottolineando l’estraneità dello stesso ente relativamente alle emissioni dei provvedimenti.

La Publiservizi ammetteva l’errore riguardante l’emissione degli accertamenti e ha comunicato di avere avviato l’azione di annullamento degli stessi. Nel sito istituzionale dell’ente è già stato pubblicato un avviso contenente i riferimenti e i recapiti per potere avviare la procedura di annullamento.

“L’affidamento a seguito della procedura di gara pubblica – ha sottolineato il sindaco Francesco Aiello – supporterà il comune di Vittoria anche per le attività di recupero dell’evasione tributaria anche con l’ausilio degli uffici del Comune. L’ente ha già avviato il progetto di informatizzazione, digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati interne ed esterne al comune di Vittoria. Il Progetto finanziato con le misure del programma Agenda Urbana Po Fesr 2014-2020 linee 2.2.1 e 2.2.3 è stato affidato mediante convenzione Consip a Telecom Italia, operatore nazionale di primo livello. Inoltre, il comune di Vittoria è stato ammesso a finanziamento per la Misura 1.2 Pnrr Abilitazione al Cloud per la Pubblica Amministrazione per un importo di ulteriori 419.000 euro. Si tratta di un risultato importante che consentirà di mettere in sicurezza i dati dei cittadini, uniformare le informazioni e le banche dati, migliorare la riscossione delle entrate comunali, migliorare la lotta all’evasione con obiettivi di equità sociale”.

Anche l’assessore comunale ai Tributi, Giuseppe Fiorellini, ha rassicurato i cittadini in merito all’annullamento degli avvisi di accertamento. “Noi siamo sempre attenti al superamento dei disservizi allo scopo di migliorare la riscossione delle entrate comunali, rendere più efficace la lotta all’evasione e raggiungere obiettivi di equità fiscale e promozione sociale”.