Vola sull’asfalto con lo scooter, tragedia sfiorata nel Messinese

Momenti di paura questa mattina (22 settembre) a Mili San Pietro, in provincia di Messina per un incidente stradale. Per cause ancora da chiarire un uomo alla guida di uno scooter ha perso il conjtrollo del veicolo a due ruota cadendo rovinosamente sull’asfalto all’altezza di un bivio.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da alcuni passanti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso allo scooterista. Poco dopo è stato deciso il trasferimento in ambulanza in ospedale per accertamenti. Presenti gli agenti della polizia municipale per regolare i disagi viabilità.