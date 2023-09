Violento incidente in via Cristoforo Colombo, auto contro scooter: due giovani in ospedale

Rocambolesco incidente in via Cristoforo Colombo ad Acireale. Due giovani coinvolti sono stati sottoposti a intervento chirurgico.

Rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 21 settembre, lungo via Cristoforo Colombo ad Acireale, in provincia di Catania.

Per cause ancora da comprendere, una Punto bianca e uno scooter con a bordo due ragazzi sarebbero entrati in collisione, con il mezzo a quattro ruote che si è ribaltato sull’asfalto.

Incidente Acireale, i soccorsi

Sul luogo dell’incidente ad Acireale si sono presentati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale per provvedere ai soccorsi del caso e alla regolamentazione del traffico. Sul luogo del sinistro si sono formate lunghe code.

Secondo le prime informazioni, i due giovani che si trovavano a bordo dello scooter avrebbero rimediato delle ferite e sarebbero stati sottoposti a un intervento chirurgico, ma non si troverebbero in pericolo di vita.

In base ad alcune informazioni, l’incidente di via Cristoforo Colombo sembrerebbe essere stato causato dal passaggio di un mezzo mentre era attivo il semaforo rosso. La dinamica è comunque da confermare. Numerosi i commenti sui social in merito all’accaduto, con molti utenti che puntano il dito contro la pericolosità del tratto stradale.

Fonte foto: Facebook – Acireale Social