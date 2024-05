Volo Trapani-Roma parte con 6 ore di ritardo: proteste dei passeggeri

Maxi ritardo aereo in Sicilia. Nella giornata di ieri per un volo Ryanair dall'aeroporto di Trapani Birgi a Roma Fiumicino.

Maxi ritardo aereo in Sicilia. Nella giornata di ieri per un volo Ryanair dall’aeroporto di Trapani Birgi a Roma Fiumicino. Il volo FR8916 doveva decollare alle 12:50 ma per un inconveniente è partito qualche minuto dopo le 19:00. L’aereo sarebbe rimasto fermo in pista a causa di un guasto tecnico. Pare che si trattasse di problema al sistema frenante. I passeggeri, comprensibilmente inalberati per il ritardo di circa 6 ore, hanno protestato e si sono lamentati del disservizio nel desk della compagnia aerea. I viaggiatori hanno tentato a più riprese a contattare Ryanair pure tramite e-mail.