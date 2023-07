Wanda Nara shock, dall’Argentina: “Sta male, probabile leucemia”

Wanda Nara è ricoverata in ospedale in Argentina da mercoledì per via di forti dolori addominali: la diagnosi sarebbe gravissima

Paura in Argentina per le condizioni di salute di Wanda Nara.

La soubrette e procuratrice calcistica sudamericana, infatti, non starebbe bene e la diagnosi sarebbe devastante: leucemia.

Il rumour arriva dal giornalista Jorge Lanata, che durante il programma radiofonico in onda sull’emittente Radio Mitre, avrebbe confermato la patologia citando tre fonti vicine alla moglie dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi.

Wanda Nara ricoverata da mercoledì in ospedale

La donna è ricoverata in ospedale da mercoledì per via di forti dolori addominali.

Le prime analisi avrebbero rivelato un’infiammazione della milza e un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi.

Da lì, l’infasta diagnosi: i media argentini riportano come Wanda, nelle prossime ore, verrà sottoposta ad un prelievo di midollo per confermare o, si spera, smentire la malattia.

Wanda Nara, insieme ad Icardi e al resto della sua famiglia, sarebbe dovuta partire per l’Europa, ma il viaggio è stato posticipato per l’aggravarsi della situazione.

(Foto: Instagram)