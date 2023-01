Will di Stranger Things fa coming out: “Sono gay”

La stella di Stranger Things con un video pubblicato sul proprio profilo Tiktok ha annunciato la propria omosessualità

Noah Schnapp, l’interprete di Will Byers nella celebre serie Netflix “Stranger Things”, ha deciso di fare coming out.

Il giovanissimo attore canadese, da poco 18enne, ha annunciato infatti la propria omosessualità attraverso un video condiviso su TikTok.

“Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia di essere gay dopo aver avuto paura a dichiararmi per 18 anni e tutto ciò che hanno detto è stato “Lo sappiamo”, ha rivelato Schnapp.

Nel filmato, l’attore ha utilizzato un trend della piattaforma con una traccia audio che recita: “Sai cosa non è mai stata? Una cosa così seria. Non è mai stata una cosa così seria. Francamente, non sarà mai una cosa così seria. Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi“.

Nella stagione finale di Stranger Things verrà affrontato il tema della sessualità di Will

Noah Schnapp farà i conti con la sessualità di Will anche in Stranger Things, che l’ha riportato al centro della scena nei mesi scorsi grazie all’uscita della quarta stagione.

Protagonista della serie dal 2016 e divenuto ormai una celebrità, nella quinta stagione, le cui riprese inizieranno a maggio, verrà affrontato ancora più apertamente il tema della sessualità di Will.