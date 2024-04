Lo Zecchino d’Oro fa tappa in Sicilia, casting per la nuova edizione: le date

Le audizioni si svolgeranno nell'arco di un weekend tra il Centro Commerciale Forum di Palermo e il Palazzo Polifunzionale di Letojanni. La partecipazione è gratuita.

I casting dello Zecchino d’Oro proseguono il loro viaggio lungo lo Stivale e arrivano in Sicilia. L’obiettivo è quello di trasformare in realtà il sogno dei bambini e delle bambine che desiderano diventare i solisti della prossima edizione della manifestazione canora, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

Tre le nuove date da mettere in agenda: venerdì 10 e sabato 11 maggio l’appuntamento è al Centro Commerciale Forum di Palermo (Via Filippo Pecoraino, 90124), mentre domenica 12 maggio le audizioni approderanno al Palazzo Polifunzionale di Letojanni (Piazza Corrado Cagli, 98037), in provincia di Messina.

Le selezioni si terranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. La partecipazione è gratuita. Iscriversi ai casting è semplice: basta collegarsi al sito ufficiale dello Zecchino d’Oro e selezionare la tappa di interesse. Le iscrizioni possono essere effettuate fino al giovedì che precede la data dell’audizione. Anche a candidature chiuse è possibile partecipare alle selezioni, presentandosi di persona tra le 17.00 e le 18.00.

Sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano è disponibile la playlist ufficiale del casting dalla quale ogni bambino potrà scegliere il brano preferito e prepararsi a cantare in vista delle audizioni. La playlist contiene i grandi classici dello Zecchino d’Oro, ma anche i successi delle ultime edizioni.

I piccoli talenti siciliani

Sono ben 67 i bambini e le bambine provenienti dalla Sicilia che, nel corso degli anni, hanno partecipato allo Zecchino d’Oro. L’ultima vittoria di un brano cantato da un piccolo talento siciliano risale a due anni fa, quando “Il panda con le ali”, interpretato da Mariapaola Chiummo, si aggiudicò l’edizione 2022 dello Zecchino d’Oro.

“La manifestazione è un’esperienza speciale per i piccoli aspiranti solisti e per le loro famiglie, e certamente già il casting diventa un’occasione per entrare in contatto con altri bambini e bambine, per cantare le proprie canzoni preferite e condividere un pizzico del magico mondo dello Zecchino d’Oro”, spiega la direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, Sabrina Simoni.

“Ci piace poter continuare a raccontare e diffondere i buoni valori a tutti i bambini e alle bambine con il Piccolo Coro e con la musica. Se una voce sola si sente poco, insieme a tante altre diventa un coro”, aggiunge Fr. Giampaolo Cavalli, Direttore di Antoniano.