15enne bullizzata fuori da scuola: 3 compagne le strappano unghie

Caso di bullismo in una scuola superiore: tre ragazze avrebbero picchiato una 15enne di origini marocchine strappandole anche le unghie

Un caso di bullismo si è verificato a Pinerolo, in provincia di Torino, dove una ragazzina di 15 anni è stata aggredita da 3 compagne di scuola. La ragazza, di origini marocchine, stava andando a prendere il bus per tornare a casa, quando improvvisamente le coetanee l’hanno colpita in volto con un pallone, per poi insultarla, prenderla a calci e strapparle le unghie finte, procurando dei danni anche a quelle vere.

L’aggressione sarebbe avvenuta lo scorso 26 ottobre. Durante una chiacchierata in lingua araba con un connazionale, la vittima sarebbe stata aggredita da una studentessa in monopattino che le avrebbe lanciato prima un pallone in faccia, per poi schiaffeggiarla, tirarle i capelli e buttarla a terra.

“Pensavo stessero sparlando di me”, questa la giustificazione della ragazza per provare a difendersi.

Una volta rialzatasi, la 15enne marocchina ha provato a scappare, venendo però inseguita e raggiunta da chi l’aveva aggredita e da altre due amiche: da lì, ancora altre botte e calci, con le tre che le hanno strappato addirittura le unghie.

Dopo l’aggressione, la vittima – recatasi nel frattempo al pronto soccorso – ha deciso di presentare denuncia ai carabinieri di Pinerolo, raccontando quanto accaduto il giorno dopo anche alla presidenza della scuola.

L’aggressione, inoltre, sarebbe stata filmata da una ragazza, che ha poi mostrato il materiale a due professori: il video costituirà uno degli atti dell’indagine.