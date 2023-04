25 aprile, Regione presente con Tamajo alla manifestazione “Memoria Nostra”

Il governo regionale della Regione Siciliana, in occasione della festa della Liberazione, partecipa oggi a Castelvetrano alla manifestazione “Memoria Nostra” per onorare tutte le vittime della mafia, organizzata tra gli altri dal comune in coincidenza con la data del 25 aprile, con l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, delegato dal presidente della Regione Renato Schifani, che si trova fuori Palermo, per la visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E’ quanto si legge in un comunicato.