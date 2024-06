Occupazione, le 25 migliori aziende in cui lavorare: la classifica

Stilata la classifica delle migliori 25 aziende a livello mondiale in cui lavorare: i criteri e la graduatoria

Great Place to Work, azienda impegnata nello studio e nell’analisi del clima aziendale, ha stilato la World’s Best Workplaces 2023, cioè la classifica delle 25 migliori aziende per le quali lavorare al mondo. I fattori chiave per arrivare in testa, secondo il monitoraggio, sono ascolto dei dipendenti, sano work-life balance ed equità retributiva.

I criteri

Per stilare la classifica, Great Place to Work ha preso in considerazione le aziende che operano in cinque o più Paesi al mondo e impiegano almeno 5mila lavoratori a livello globale. È inoltre richiesto che abbiano il 40% della forza lavoro o 5mila dipendenti impiegati al di fuori del Paese in cui ha sede la sede principale. Il Regno Unito è risultato il Paese con più aziende premiate, in tutto 16. Seguono Francia, Germania e Svizzera con 13. La Spagna si ferma a 10. Secondo quanto emerso dalla ricerca, il 90% dei dipendenti di queste realtà dice di lavorare in un ambiente di lavoro che definisce eccellente. Lo stesso dato se confrontato alla media della forza lavoro globale di poco supera il 50%. L’88% raccomanderebbe l’azienda per cui lavora ad amici e parenti. Anche in questo caso si tratta di una percentuale molto superiore rispetto al dato della media della forza lavoro globale, pari al 54%. Secondo l’84% dei dipendenti, invece, l’azienda riesce a garantire un sano equilibrio tra lavoro e vita privata e l’81% ritiene che i collaboratori siano coinvolti nelle decisioni sui processi aziendali. Il 79% dei dipendenti riferisce che il proprio manager non faccia favoritismi, mentre l’equità delle distribuzioni è segnalata dal 75% dei collaboratori, 3 su 4.

La classifica delle migliori aziende al mondo

Al primo posto della classifica c’è Hilton, azienda ritenuta leader nel mondo alberghiero. Al secondo DHL Express. Segue Cisco, impegnata nel networking e nell’IT. Quarta la farmaceutica AbbVie, quinta Teleperformance, che fornisce servizi di assistenza tecnica, informatica, social media, customer service. Sesta Deloitte, settima Salesforce, impresa statunitense di cloud computing. All’ottavo posto Stryker, specializzata nelle tecnologie mediche. Nona Cadence e decima Accenture (in foto). Segue undicesima SC Johnson, impegnata nel settore chimico. Al 12esimo posto Hilti, al 13esimo Admiral Group. ThoughtWorks è 14esima, Sap 15esima. Atlassian, che realizza prodotti per sviluppatori di software, è 16esima. Al 17esimo posto Dow, al 18esimo Bacardi. NVIDIA è 19esima, Insight Enterprises 20esima. Al 21esimo posto troviamo ServiceNow, e al 22 Ernst & Young (in foto). Kiabi è al 23esimo posto, Al Dabbagh Group al 24 e Costa è 25esima.

