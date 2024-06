Lavoro con Intel, requisiti e profili ricercati

Forte richiesta per candidati con un’ottima formazione e competenze tecniche avanzate

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore tecnologico, Intel mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per molti appassionati.

Intel, profili e requisiti richiesti

Il marchio offre una vasta gamma di posizioni lavorative in diversi settori, come ingegneria, ricerca e sviluppo, marketing, finanza e amministrazione. I requisiti dipendono dalla posizione lavorativa specifica e dalle competenze richieste. In generale si cercano candidati con un’ottima formazione e competenze tecniche avanzate, oltre a buone capacità di comunicazione e di lavoro in team.

Come candidarsi

Generalmente, l’azienda raccoglie le candidature, attraverso la pagina del portale aziendale. Da qui è possibile conoscere le offerte di lavoro attive e candidarsi inviando il proprio curriculum.

