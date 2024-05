90enne denuncia il marito: “Mi picchia da 50 anni”

Al culmine dell'ennesima lite, una donna di 90 anni ha denunciato il marito coetaneo: l'uomo è stato allontanato e portato in una struttura

Una donna di 90anni di Padova dopo l’ennesima lite con il marito, anche lui 90enne, ha deciso di denunciarlo. “Non ne posso più, mi picchia da 50 anni” avrebbe detto la donna alle forze dell’ordine.

La procura di Padova, nei confronti dell’uomo, ha chiesto e ottenuto dal gip la misura dell’allontanamento, e gli è stato applicato il braccialetto elettronico oltre all’allontanato dalla casa in cui vive la moglie. Inoltre per lui è scattata una denuncia per violenza in famiglia.

La ricostruzione delle botte in famiglia

La vicenda risale allo scorso 25 febbraio. La donna è arrivata in pronto soccorso con un forte trauma toracico ed è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni, ma nelle settimane successive sono emersi altri traumi e la donna è stata costretta a curare in ospedale. A quel punto è scattata la denuncia alla polizia, che ha affiancato Ia donna che è crollata raccontando tutto. L’uomo la picchiava da cinquant’anni.

L’uomo portato in una struttura

I figli sono stati sentiti dall’autorità giudiziaria. Hanno raccontato di un padre burbero e scontroso e di una madre in perenne stato di soggezione nei confronto del capofamiglia, ma di tutte quelle botte prese dalla mamma loro dicono di non aver saputo mai nulla.

L’uomo, non potrà andare in carcere a causa dell’età, ed è stato portato in una struttura dalla quale non potrà allontanarsi. La donna è stata affidata alle cure di esperti e medici.

