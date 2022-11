A Ischia c’è chi non vuole abbandonare casa per paura degli sciacalli

"Al momento sono 280 gli sfollati a Casamicciola", ha fatto sapere il prefetto di Napoli Claudio Palomba. Di queste 179 sono ospiti in albergo e il resto da parenti o amici

“Il comune di Casamicciola non aveva un piano straordinario di emergenza aggiornato”. A dirlo durante la conferenza stampa è stata Claudia Campobasso, dirigente della Protezione civile. “Noi siamo presenti dalla prima ora – dice ancora la dirigente – ad oggi ci sono 293 volontari di Protezione civile”. Per quanto di competenza siamo a supporto per l’eventuale allestimento, qualora necessario, di aree di accoglienza per assistere i cittadini del Comune di Casamicciola”.

“Abbiamo sentito che alcune persone non vogliono lasciare le proprie abitazioni per paura degli sciacalli, possiamo dire a queste famiglie che sarà garantito un presidio anti sciacallaggio delle Forze dell’ordine”, ha poi annunciato Palomba facendo sapere che le scuole a Ischia resteranno chiuse fino a sabato: “Ma è necessario che la scuola torni di presenza, ce lo auguriamo”.