Violenza sulle donne: a Palermo approvata mozione in ricordo di Carmela Petrucci

La studentessa palermitana di 17 anni è morta per avere tentato di difendere la sorella Lucia dall’ex fidanzato

“Il contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne va ribadito ogni giorno e l’impegno della politica in questa direzione deve essere concreto e costante”. Lo afferma il vice presidente vicario del Consiglio comunale di Palermo, Pino Mancuso, all’indomani della mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale in ricordo di Carmela Petrucci, la studentessa palermitana di 17 anni morta per avere tentato di difendere la sorella Lucia dall’ex fidanzato.

“L’ok unanime del Consiglio alla mozione – afferma Mancuso – è la giusta e doverosa sottolineatura del “no” alla barbarie contro le donne, cui purtroppo siamo costretti ad assistere passivi con preoccupante e terribile frequenza e la ferma volontà delle istituzioni a porre in essere azioni concrete per essere vicini alle donne vittime di violenza e ai loro figli”.