Presunti abusi su nave Grimaldi, marittimo denunciato si difende da accuse

Nuovi retroscena sulla scabrosa vicenda a sfondo sessuale a bordo della nave Cagliari-Palermo. Il componente dell'equipaggio accusato: "Ho solo consegnato gli asciugamani"

Procedono spedite le indagini, coordinate dalla procura di Palermo e condotte dalla polizia, riguardanti le accuse di una giovane donna catanese circa presunti abusi sessuali subiti a bordo della nave Grimaldi con tratta Cagliari-Palermo. Accuse che, stando ai primi accertamenti vanno prese con il beneficio del dubbio non fosse altro per il fatto che la trentenne era sotto effetto di stupefacenti. La vicenda, cominciata all’alba di giorno domenica 12 marzo ha visto la donna, appena sbarcata, fare un sommario identikit dell’autore delle molestie, divenute poi vera e propria violenza sessuale. Si tratta di un marittimo che lavora per la Europa Palace della Grimaldi.

Una storia con troppi punti oscuri

Anche le visite ospedaliere presso il Policlinico, alle quali è stata sottoposta la passeggera, non hanno riscontrato tracce di violenza sessuale. Una posizione, quella della presunta vittima che rischia dunque di complicarsi, con il marittimo che, intanto, ascoltato dagli agenti della polizia, racconta una storia totalmente diversa. L’uomo nega di aver abusato della trentenne pur ammettendo di essere entrato nella sua cabina. “Ho solo consegnato degli asciugamani”, dice alla polizia. La nave, ferma tutta la giornata per le indagini, ieri è ripartita per Cagliari alle 17. Anche oggi le indagini degli agenti della squadra mobile sono proseguite per cercare di ricostruire quanto successo sul traghetto. Una ulteriore prova delle dubbie dichiarazioni della trentenne è data dal fatto che, dai tabulati telefonici del suo cellulare non si registrano chiamate di soccorso nè al suo ragazzo tantomeno agli amici come dai lei riferito alla polizia.