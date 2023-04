Dalla lite all’accoltellamento, una persona ferita nel Ragusano: c’è un fermo

Momenti di tensione ieri sera a Scicli per un accoltellamento. La violenza sarebbe avvenuta nel bel mezzo di una lite.

Momenti di tensione quelli vissuti nella serata di ieri, martedì 11 aprile, in contrada Scala Marina a Scicli, in provincia di Ragusa, dove un uomo è stato accoltellato attorno alle ore 20.

A quanto pare, due residenti del luogo avrebbero avuto un diverbio che sarebbe degenerato in violenza con l’estrazione di un coltello dalla tasca da parte di un partecipante alla lite.

L’accoltellamento e i soccorsi

Quest’ultimo si sarebbe dunque scagliato contro la vittima, ferendola con l’arma appuntita. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i carabinieri e la Polizia Municipale. La persona aggredita, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita.

L’accoltellatore sarebbe stato rintracciato dalle forze dell’ordine nella sua abitazione e sarebbe stato interrogato. L’uomo, in passato, sarebbe stato sottoposto a un TSO in quanto sofferente di disturbi mentali.

Accoltellamento, indagini in corso

A quanto pare, la rissa tra i due contendenti sarebbe scoppiata per futili motivi e sono attualmente in corso le indagini per meglio chiarire i contorni della vicenda.