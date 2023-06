Accusa malore e finisce con l’auto nel canale: muore donna

Nulla da fare nonostante i soccorsi del 118 e dell'eliambulanza.

Forse è stato un improvviso malore il motivo che, stamani, ha visto una donna finire con l’auto in un canale. Un incidente rivelatosi mortale avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 lungo la via Morolense, la strada che collega Patrica con Frosinone.

Indagini in corso

A uscire fuori carreggiata un’utilitaria scura, finita nel canale in cemento che costeggia la strada. A guidarla era una donna di 49 anni che lavorava come badante, Moira Sicara, di Frosinone. Purtroppo per lei, nonostante i soccorsi del 118 e poi dell’eliambulanza, pronta a portarla in un ospedale di Roma, a causa delle gravi ferite non c’è stato nulla da fare. Sarà il medico legale a stabilire se l’incidente ed il decesso siano stati determinati da un malore mentre la donna era alla guida oppure le cause siano state altre.