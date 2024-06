Acireale, incidente auto-scooter: un giovane in gravi condizioni

Dopo l'impatto, lo scooter si sarebbe ribaltato. Un giovane in gravi condizioni

Notte di apprensione ad Acireale a causa di un incidente stradale nella serata di sabato 1 giugno. Intorno alle ore 23.00, infatti, un‘auto e uno scooter sono rimaste coinvolte nell’impatto avvenuto al centro della città acese, tra via Marchese Sangiuliano e via Paolo Vasta.

Secondo le prime ricostruzioni, ad avere la peggio è stata una delle due persone a bordo dello scooter. Come emerso, infatti, a seguito della collisione lo scooter si sarebbe ribaltato e causato gravi ferite a uno dei due occupanti del mezzo a due ruote. Illese le altre persone coinvolte nel sinistro.

Una via spesso trafficata il luogo di un’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 1 giugno ad Acireale, vicino Catania. Come emerso, uno scooter proveniente da via Paolo Vasta avrebbe impattato contro un’auto che arrivava dalla direzione opposta, quella di via Marchese Sangiuliano. Secondo le prime ricostruzioni, ad avere la peggio è stata una delle due persone sullo scooter, un giovane attualmente in gravi condizioni. Le altre persone coinvolte nell’incidente stradale sarebbero invece illese.

Ancora da accertare le cause dello scontro che ha provocato il ribaltamento dello scooter su cui viaggiavano due persone. Sul posto è stato necessario l’intervento di polizia, carabinieri e soccorsi.