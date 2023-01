Addio a Gosaku Ota, disegnò Mazinga Z e Goldrake

Il fumettista giapponese è morto all'età di 74 anni in seguito a una polmonite legata alle complicazioni del Covid

Il fumettista giapponese Gosaku Ota, disegnatore di numerosi manga tra i quali spiccano i super robot Mazinga Z e Goldrake, creati da Go Nagai, è morto all’età di 74 anni in seguito a una polmonite legata alle complicazioni del Covid in un ospedale della prefettura di Gunma. La scomparsa è avvenuta lo scorso 12 dicembre ma solo ora la famiglia, dopo i funerali privati, ha diffuso la notizia, confermando i tributi apparsi sui social dal giorno di Capodanno da parte di diversi mangaka.

Uno dei creatori più importanti nel campo del fantasy

Nato nel 1948, Ota intraprese la carriera di fumettista lavorando come assistente di Shotaro Ishinomori (Cyborg 009, Kamen Rider, Hokusai, Miyamoto Musashi). Dagli inizi degli anni ’70 è stato uno dei più stretti collaboratori di Go Nagai. Quando si era già affermato come uno dei creatori più importanti nel campo del fantasy, Nagai divenne celeberrimo con i suoi coloratissimi disegni di robot giganti che hanno alimentato la fantascienza, i manga e i cartoni animati.