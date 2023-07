Aeronautica, le Frecce Tricolori tornano in Sicilia

Dall'air show a Scicli agli spettacoli previsti a Pantelleria, Palermo e Lampedusa: le Frecce Tricolori tornano in Sicilia

“Sono molto grato all’Aeronautica Militare, all’Aeroclub d’Italia e chiaramente alla Pattuglia Acrobatica Nazionale per il ritorno delle Frecce Tricolori in Sicilia in questo anno speciale del centenario dell’Arma azzurra”.

Cosi il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

Ecco dove voleranno le Frecce Tricolori

Il Calendario ufficiale degli appuntamenti delle Frecce Tricolori, reso noto dall’Aeronautica Militare, prevede per la Sicilia un’esibizione e ben tre sorvoli: “il 23 luglio – spiega Minardo – ci sarà un air show a Scicli sul lungomare Lentini a Donnalucata che sarà accompagnato anche dalla presenza per due giorni di un vero e proprio villaggio aeronautico, denso di storia e tecnologia, con velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri formativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive. Seguiranno poi tre sorvoli di ringraziamento delle Frecce Tricolori alla nostra regione, il primo il 24 luglio a Pantelleria e Palermo, e il secondo, il 26 luglio, sui cieli di Lampedusa”. “Oltre alla manifestazione aerea di Scicli e al normale sorvolo del capoluogo di regione – continua – le Frecce Tricolori sorvoleranno anche due delle isole minori siciliane, Pantelleria e Lampedusa. Si tratta di un segnale molto importante per gli abitanti di queste isole che scontano una doppia insularità e sono spesso in prima linea per l’emergenza immigrazione. Le Frecce Tricolori oltre che uno straordinario spettacolo sono veramente al servizio dell’unità nazionale”.