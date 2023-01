Aeroporti in Sicilia, i migliori e i peggiori scali a livello di servizi

La classifica proposta da ParkVia.com esamina 8 parametri tra servizi e logistica. Presenti gli scali siciliani, il "peggiore" è quello di Comiso. Scopri la classifica completa dentro l'articolo

Aeroporti in Sicilia, le pagelle dei viaggiatori sui servizi. ParkVia.com, azienda leader in Europa per la gestione dei parcheggi all’interno degli aeroporti delle città ha condotto un’indagine per scoprire quali sono i migliori, e i peggiori, aeroporti italiani.

Ci sono anche i punteggi assegnati agli aeroporti dell’Isola, ovvero: Catania, Palermo, Trapani, Comiso.

In questo articolo, leggi in basso, scopriamo in che posizione si collocano rispettano ai concorrenti nazionali.

La classifica degli aeroporti italiani, fonte parkvia.com – I dati raccolti sono aggiornati al 4 gennaio 2023

L’indagine sugli aeroporti italiani

L’indagine di Pakvia, ha preso in esame 33 aeroporti italiani e sono stati utilizzati 8 diversi fattori:

WiFi , se c’è il WiFi gratuito fornito in aeroporto e quanto è limitato;

, se c’è il WiFi gratuito fornito in aeroporto e quanto è limitato; Fast Track , se l’aeroporto fornisce un servizio fast-track (corsia preferenziale, ndr);

, se l’aeroporto fornisce un servizio fast-track (corsia preferenziale, ndr); Airport Lounge , se l’aeroporto offre una lounge;

, se l’aeroporto offre una lounge; parcheggio coperto, se c’è un parcheggio coperto a pochi passi o navetta dall’aeroporto;

coperto, se c’è un parcheggio coperto a pochi passi o navetta dall’aeroporto; punteggio delle recensioni di Google , cioè il punteggio che ogni aeroporto ha su Google Review;

di , cioè il punteggio che ogni aeroporto ha su Google Review; numero di voli ;

; il numero di voli di linea negli ultimi 30 giorni da ciascun aeroporto;

numero di destinazioni, il numero totale di destinazioni, sia locali che internazionali, da ciascun aeroporto; distanza in auto, la distanza in chilometri per raggiungere in auto il centro della città più vicina all’aeroporto.

A ciascun fattore è stato attribuito un punteggio compreso tra 0 e 1.

Gli aeroporti sono stati, quindi, classificati dal più alto al più basso, in base ai loro punteggi totali.

Gli aeroporti in Sicilia, la classifica di Parkvia secondo i servizi

Il “peggiore” nella classifica è quello di Comiso

Ci sono aeroporti italiani messi peggio ma in Sicilia, la classifica di Parkvia, vede al 12° posto troviamo l’aeroporto di Palermo, con 2530 voli, 75 destinazioni coperte e un punteggio pari a 5.499, e al 13° posto, l’aeroporto di Catania, con 3457 voli, 83 destinazioni coperte e un punteggio pari a 5.021.

Poi arriviamo a quello di Comiso dobbiamo scorrere fino al 17° posto, con 121 voli, 9 destinazioni coperte e un punteggio di 4.333, preceduto di un solo posto da quello di Trapani con 446 voli, 32 destinazioni coperte e un punteggio di 4.607.