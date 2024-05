Aeroporti siciliani, nel 2023 boom di passeggeri a Palermo e Catania: dalla Regione perplessità logistiche

I numeri parlano chiaro e fanno registrare un significativo aumento rispetto all'anno precedente

Gli ultimi dati diffusi da SAC, società che gestisce gli scali aeroportuali di Catania e Comiso, hanno fatto registrare nel 2023 un aumento di passeggeri del 6,30%. Numeri che sicuramente riempiono di orgoglio lo scalo siciliano e che hanno anche un valore aggiunto in considerazione dell’incendio avvenuto lo scorso 16 luglio all’aeroporto Fontana Rossa di Catania, che ha provocato numerosi disagi tra cui la chiusura temporanea e forzata del terminal A.

Il grande risultato di Catania arriva a pochi giorni da un importante anniversario, infatti lo scorso 11 maggio l’aeroporto ha compiuto 100 anni. Una giornata in cui sono state organizzate anche delle importanti celebrazioni per tributare un traguardo molto importante per uno dei maggiori punti di riferimento della Sicilia.

Aeroporti siciliani, record storico per Palermo

Il 2023 è stato un grande anno anche per l’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo, che ha ottenuto addirittura il suo miglior risultato di sempre con oltre 8 milioni di passeggeri, facendo così registrare un aumento di traffico del 13,84%. Si tratta nello specifico di circa un milione in più di passeggeri rispetto all’anno precedente.

Miglior risultato di sempre anche per la Gesap, la società che gestisce l’aeroporto palermitano, che ha chiuso il 2023 con un aumento degli utili equivalente del 42, 8% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la cifra di 12.235.898 euro. Gli ottimi risultati degli aeroporti siciliani vanno sicuramente attribuiti anche all’offerta turistica che la Sicilia riesce ad offrire grazie alla sua impareggiabile bellezza e ai luoghi da visitare tra mare, natura e cultura. Tuttavia risulta chiaro che senza delle strutture solide che consentano ai passeggeri di spostarsi da e verso l’isola tutto ciò non sarebbe possibile.

Aeroporti siciliani, a Trapani ricavi sopra il 50%

Nei giorni scorsi l’Airgest, società che si occupa della gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha approvato il bilancio di esercizio 2023. Anche qui i numeri sono positivi e fanno registrare un significativo aumento del traffico e degli investimenti. I ricavi sono saliti oltre il 50% rispetto all’anno precedente e inoltre anche il numero dei passeggeri ha avuto una enorme crescita, raggiungendo quota 1.332.368, rispetto agli 891.670 dell’anno precedente.

Aeroporti siciliani, i dubbi della Regione

Nonostante i dati record raggiunti nel 2023 dagli aeroporti di Palermo, Catania e Trapani, dalla Regione trapelano comunque delle perplessità per quanto riguarda la scelta di Salvatore Ombra, presidente di Aigest, di puntare esclusivamente sulla compagnia Ryanair. Da palazzo d’Orleans vorrebbero una maggiore concentrazione di compagnie per evitare di creare troppi vincoli esclusivi e allo stesso tempo offrire una maggiore offerta di collegamenti.

Proprio due giorni fa Salvatore Ombra aveva anche annunciato che l’aeroporto di Trapani potrà beneficiare di nuovi interventi che verranno finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione che prevedono l’assegnazione di 6,8 miliardi di euro. Da questa erogazione 13 milioni saranno destinati all’ammodernamento dello scalo catanese.

Nello specifico gli interventi da 13 milioni che riguarderanno l’aeroporto di Trapani saranno i seguenti:

Miglioramento e riqualificazione del sistema smistamento bagagli BHS

Ammodernamento e riqualificazione dell’area check-in e dell’area accodamenti

Ammodernamento e riqualificazione delle partenze e del controllo varchi al primo piano

Ammodernamento e riqualificazione delle partenze extra Schengen al primo piano

Ammodernamento e riqualificazione degli arrivi extra Schengen al piano terra

Ammodernamento e riqualificazione servizi igienici al piano terra e al primo piano

Realizzazione impianto di alimentazione elettrica per gli aerei 400 Hz sugli Stand 305-306-307

Opere di sistemazione idraulica ed ambientali dell’impianto di depurazione al servizio dell’aeroporto civile Vincenzo Florio

Ristrutturazione e adeguamento sismico della caserma dei Vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Trapani.

