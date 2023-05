Aeroporto Falcone Borsellino: con Aeroitalia tre voli al giorno Palermo – Roma

Dal 1° giungo «Nuove opportunità per raggiungere la capitale e calmierare i prezzi proibitivi dei biglietti aerei da e per la Sicilia».

«Il mercato siciliano è un mercato particolarmente interessante per chi fa il nostro mestiere, poiché è un mercato vivace da un punto di vista economico per il trasporto aereo. Non c’è concorrenza di categoria, il treno o altre modalità attraverso le quali raggiungere la Sicilia sono tutte estremamente più onerose in termini di tempo». Così Ugo Calvosa, executive vice president operation di Aeroitalia in merito alla nuova tratta che, dal primo giugno, collegherà Palermo a Roma Fiumicino tre volte al giorno e per tutta la settimana.

Nuove opportunità

Ad operare sulla nuova rotta sarà la compagnia Aeroitalia, sottolineando e facendo riferimento in una nota alle «nuove opportunità, dunque, per raggiungere la capitale e calmierare i prezzi proibitivi dei biglietti aerei da e per la Sicilia».

Gli orari

Ecco gli orari dei voli, effettuati con aeromobili Boeing 737-800 da 189 posti.

Palermo–Roma Fiumicino

Partenza da Palermo alle 7.00 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 7.55

Partenza da Palermo alle 11.30 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 12.45

Partenza da Palermo alle 18.40 – Arrivo a Roma Fiumicino alle 19.55

Roma Fiumicino–Palermo

Partenza da Roma Fiumicino alle 9.20 – Arrivo a Palermo alle 10.30

Partenza da Roma Fiumicino alle 13.40 – Arrivo a Palermo alle 14.50

Partenza da Roma Fiumicino alle 21.05 – Arrivo a Palermo alle 22.20