Aeroporti: stop voli Ryanair a Comiso, M5s chiede sottocommissione indagine all’Ars

"Una vicenda che rischia di causare notevoli danni non solo al Ragusano, ma a tutta l'area orientale della Sicilia".

Un enorme scandalo, oltre che un danno economico e di immagine. Bisogna andare a fondo alla vicenda che ha portato alla cancellazione dei voli Ryanair dall’aeroporto di Comiso”. A dirlo è la deputata del M5s all’Assemblea regionale siciliana, Stefania Campo, che, di concerto con la vicepresidente della IV commissione di Palazzo dei Normanni, Jose Marano, ha presentato domanda ufficiale per l’istituzione di una sottocommissione di indagine che esplori tutti i dettagli di “una vicenda che rischia di causare notevoli danni non solo al Ragusano, ma a tutta l’area orientale della Sicilia”.

Si faccia luce

Per la pentastellata è “importante che i cittadini sappiano di chi sono le responsabilità di questo grandissimo danno che pagheremo da adesso in avanti. C’è da capire bene anche la soluzione tampone tirata fuori dal cilindro da Schifani. Soluzione di cui si sono vantati diversi esponenti politici, quella, cioè, di avere individuato Aeroitalia come vettore che opererà tre tratte, cosa ben diversa dalle sette che aveva assicurato Ryanair nella Summer 2023 e che, comunque, andavano potenziate. Vorremmo anche capire – dice ancora Campo – in base a quali criteri Schifani si sia affidato a questa compagnia, se la Regione ha finanziato Aeroitalia o se magari ci sia stato un bando che in pochissimi avrebbero visto. Non vorremmo trovarci davanti all’ennesimo caso Cannes e a un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica per affidamenti diretti milionari a compagnie specifiche”, conclude.