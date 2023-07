Aeroporto Comiso, Schifani: “Passi avanti per realizzazione terminal cargo”

"Sono molto soddisfatto del lavoro sin qui svolto - le parole di Schifani - e vedo sempre più vicina la realizzazione dell’area cargo"

Importanti passi avanti per la realizzazione del terminal cargo dell’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato questa mattina una riunione a Palazzo d’Orléans, con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, il sindaco del comune del Ragusano, Maria Rita Schembari e alcuni responsabili tecnici, per fare il punto sulle tante criticità che sono state affrontate e risolte da quando il tavolo tecnico è stato costituito.

«Sono molto soddisfatto del lavoro sin qui svolto – dice il governatore – e vedo sempre più vicina la realizzazione dell’area cargo e la trasformazione dell’aeroporto di Comiso in una realtà operativa a servizio dell’utenza e fondamentale per la veicolazione dei prodotti agroalimentari siciliani in tutte le parti del mondo».

Il tavolo si è chiuso con l’impegno a riunirsi di nuovo prima della pausa estiva per l’individuazione dell’ente che sarà chiamato alla esecuzione del progetto per la realizzazione del terminal cargo dello scalo.