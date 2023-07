Comiso, caos all’interno dell’aeroporto – VIDEO

Aeroporto di Comiso allo strenuo: i passeggeri, accalcati per terra, lamentano diversi disservizi all'interno della struttura

Continua il caos all’interno dell’aeroporto di Comiso.

Dopo l’incendio di Fontanarossa a Catania risalente ormai a domenica notte, lo scalo ragusano è stato preso d’assalto da 3 giorni con numerosissimi voli dirottati dalla struttura etnea.

Una situazione letteralmente insostenibile, come dimostrato dalle immagini, con i passeggeri accalcati a terra all’interno di un aeroporto stracolmo oltre i limiti probabilmente delle proprie capacità.

Assenza di informazioni e nessuna indicazioni sugli orari dei voli: proteste a Comiso

Diversi sarebbero i problemi segnalati all’interno dell’aeroporto di Comiso.

I viaggiatori segnalano in particolare la totale assenza di informazioni e assistenza con monitor spenti, scarse indicazioni sugli orari di partenza dei voli, ascensori e scale mobili guasti, nessun altoparlante in funzione e passeggeri che bivaccano a terra non avendo un posto dove sedersi in attesa del proprio aereo.

Come detto poc’anzi, dunque, una situazione di vero e proprio caos.