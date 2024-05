Aeroporto dello Stretto, al via i voli internazionali: ecco le nuove rotte

Prosegue la crescita dell’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria: ecco tutte le novità che riguarderanno lo scalo

Un nuovo piano di voli nazionali verso Bologna, Venezia e Torino, ma adesso anche il debutto delle rotte internazionali verso Barcellona, Marsiglia, Manchester e Berlino. Prosegue la crescita dell’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Una opportunità che, nelle intenzioni delle locali amministrazioni comunali, potrà riguardare l’intera area dello Stretto, Messina compresa.

I voli di Ryanair decolleranno anche dall’aeroporto dello Stretto

A credere nello scalo dopo anni di dismissioni è stata Ryanair, la compagnia di bandiera irlandese dalla classica livrea bianca, gialla e blu i cui voli decolleranno adesso dall’aeroporto dello Stretto. Obiettivo è quello di tentare di far cambiare alcune abitudini proprio ai viaggiatori messinesi, da sempre costretti a recarsi nell’aeroporto di Catania o addirittura in quelli di Palermo e di Lamezia per poter usufruire di tariffe competitive o per poter contare su un maggior numero di rotte a disposizione. Al momento, i tempi di percorrenza per raggiungere gli scali di Catania (105km) e Reggio Calabria (28km), complice l’assenza del ponte, non sono poi molto diversi. Per tentare di ridurli, a partire dallo scorso marzo sono state introdotte delle linee gommate di attraversamento dello Stretto. I bus-navetta saranno in partenza da Piazza della Repubblica e in totale il tempo di viaggio sarà di circa 80 minuti, prevedendo uno “sky priority” per accelerare il check-in prima di salire a bordo.

Ottimo nel frattempo l’esordio fatto registrare proprio da Ryanair, con l’inaugurazione delle rotte per l’estero avvenuta lo scorso 25 aprile. A commentare l’evento Marco Franchini, amministratore unico del gestore aeroportuale dello Stretto: “I dati di Barcellona e Marsiglia e i voli nazionali sono andati benissimo. Reggio sta rispondendo con un’altissima redemption del territorio e Ryanair sta contribuendo grazie alla politica di marketing di questa compagnia”.

I lavori al Tito Minniti

Il “Tito Minniti”, dallo scorso febbraio, è impegnato anche in uno step di riqualificazione generale: circa un anno e mezzo la durata dei lavori dai quali sarà interessato per il rifacimento del corpo principale dello scalo. Saranno realizzate due nuove sale di imbarco, con la visibilità generale della pista resa più efficiente per le procedure di atterraggio e decollo. A mettere un accento sul collegamento stabile tra le due sponde dello Stretto è lo stesso Franchini: “Lavoriamo nella direzione dell’intermodalità – ha dichiarato durante l’inaugurazione – per cui stiamo compiendo uno sforzo enorme in sinergie con il trasporto marittimo perché sappiamo che l’attraversamento dello Stretto fa parte del progetto per mettere in rete il turismo tra Calabria e Sicilia”. Sarà adesso necessario tentare di abbattere ancor di più i tempi attraverso opere connesse con lo sviluppo dell’aeroporto dello Stretto. Dallo svincolo autostradale, ridotto a un colabrodo, passando per un collegamento stabile con gli aliscafi in partenza da Messina e che potrebbero approdare direttamente allo scalo reggino. Una opportunità di sviluppo che, in attesa del ponte, dovrà essere sfruttate da entrambe le sponde dello Stretto.

