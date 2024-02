Nuovi voli Ryanair dall’aeroporto di Reggio Calabria: “Opportunità per Messina”

Presente anche un rappresentante del Comune di Messina durante la presentazione delle nuove rotte per l'aeroporto dello Stretto: le parole dell'assessore Caruso.

Anche il Comune di Messina ha preso parte all’incontro tenutosi a Reggio Calabria, dove la compagnia aerea low cost irlandese, Ryanair, rappresentata dal CEO Eddie Wilson, ha annunciato nuovi voli verso otto destinazioni da e per l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria.

A rappresentare la città dello Stretto era presente l’assessore al Turismo Enzo Caruso, delegato dal sindaco Federico Basile in quanto impossibilitato per un concomitante impegno istituzionale.

I nuovi voli dall’aeroporto di Reggio Calabria

Le rotte saranno 3 nazionali che collegheranno l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria con gli aeroporti di Bologna, Torino e Venezia; e 5 invece i voli internazionali diretti a rispettivamente, a Barcellona El Prat, Berlino Brandeburgo, Manchester, Marsiglia e Tirana.

“Valida alternativa a Messina”

“Una notizia che accogliamo con piacere, e lo esprimo a nome mio e del sindaco Basile – ha detto l’assessore Caruso – ma anche a nome dei messinesi che potranno avere così un’alternativa all’aeroporto Fontanarossa di Catania per il raggiungimento con volo diretto delle otto città che la compagnia Ryanair ha aggiunto come voli disponibili da e per l’aeroporto reggino”.

“Siamo certi che queste nuove rotte contribuiranno a creare nuovi flussi turistici, oltre a quelli crocieristici, a Messina baricentro tra isole Eolie e Taormina e favorire più in generale l’incoming turistico sul nostro territorio”, ha concluso Caruso.

